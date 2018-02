Deel dit artikel:











​Straf geëist tegen ex-kroegbaas Asser café voor aanranding Het OM eist 80 uur werkstraf en twee weken voorwaardelijke straf voor aanranding (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Tegen een 39-jarige man uit Winschoten eiste het Openbaar Ministerie vandaag tachtig uur werkstraf en twee weken voorwaardelijke celstraf voor aanranding.

Dat gebeurde volgens het 19-jarige slachtoffer in januari 2016 in café The Beefeater in Assen, waar de Winschoter destijds bedrijfsleider was.



Het slachtoffer was op de avond van 5 januari begonnen als medewerker in het café aan de Brinkstraat in Assen. Na het werk dronken hij en een collega nog wat met de bedrijfsleider. Het begon met wijntjes en eindigde met halve literkannen met Bacardi-cola.



Emotioneel en agressief

Toen de jonge werknemer naar huis wilde, hield de kroegbaas hem tegen, vertelde hij later bij de politie. De 39-jarige man werd emotioneel en zei hij meerdere keren dat hij van zijn nieuwe medewerker hield. Ook vroeg hij hem te blijven, omdat hij hem wilde. Dat weigerde de 19-jarige man.



Daarna werd de Winschoter volgens het slachtoffer agressief en handtastelijk: hij greep hem bij de keel en hem daarna in zijn kruis. Het slachtoffer nam stiekem een deel van het gesprek met zijn nieuwe baas op en stuurde het snel naar zijn moeder. Hij vluchtte daarna naar de wc om de politie te bellen. Toen zijn telefoon leeg bleek, griste hij de telefoon van zijn baas van een tafel, rende terug naar de wc en belde daar alsnog 112. Huilend vertelde de man dat hij bang was voor zijn baas en geen kant op kon. Even later kwam de politie.



‘Geen geweld en aanranding’

In de rechtszaal ontkende de Winschoter dat hij agressief was geweest en de man onzedelijk had betast. Ook zei hij dat hij zich niet aangetrokken voelde tot het slachtoffer. “Ik was emotioneel omdat ik zou stoppen bij de Beefeater en omdat het een hectische tijd was geweest rond de feestdagen”, aldus de ex-kroegbaas. “Ik heb hem gevraagd met mijn telefoon 112 te bellen, omdat ik bang was dat ik mezelf wat aan zou doen.”



Bewijs

De officier van justitie geloofde er niks van. Zij gelooft het verhaal van het slachtoffer en vindt dat er genoeg bewijs is, ook al waren de twee tijdens de aanranding alleen in het café, omdat hun collega toen al naar huis was. Hij verklaarde wel over het emotionele gedrag van zijn ex-baas en dat hij duw- en trekwerk had gezien.



De advocaat van de Winschoter vond dat er veel te weinig bewijs was voor de aanranding en vroeg vrijspraak. De rechtbank beslist op 15 februari. Café The Beefeater, dat onderdeel was van Hotel De Jonge, is sinds september vorig jaar dicht.