Thuisbegeleider regio Emmen M/V

De thuisbegeleider biedt begeleiding in de thuissituatie aan mensen die door uiteenlopende oorzaken ondersteuning nodig hebben (traumatische periode, LVG, psychische problemen) Je activeert, ondersteunt, motiveert en coacht. Je herkent gedrags- en gezondheidsproblematiek en brengt samen de begeleidingsdoelen in kaart.

Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast dienstverband voor 28 - 36 uur per week.



Toelichting: Je start met een 0-urencontract, maar je wordt minimaal 28 u/w ingezet.

- Evt. avonden en weekenden.

- Eerst 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging. CAO VVT.

- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.



Werklocatie regio Emmen/Zuid-Oost Drenthe



Eisen: Minimaal MBO-4 of HBO-WO of gelijkwaardig in agogische richting (SPW/SPH/WO-orthopedagogiek/gedragswetenschap), doorzetter, initiatiefrijk, minimaal 1 jr. werkervaring binnen GGZ, thuisbegeleidingsbranche of aanverwant. Geen 9-5 mentaliteit, relativeringsvermogen, zelfstandig/verantwoordelijkheidsgevoel, doorzetter, initiatiefrijk, flexibel en creatief. Empathisch.



In bezit van rijbewijs + auto



Geïnteresseerd? Stuur een mail met motivatie en cv naar WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl



Vacaturenummer: 501718