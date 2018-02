Deel dit artikel:











Eis: maandenlange celstraf voor agressieve Assenaar De rechter doet over twee weken uitspraak (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Tegen een 38-jarige man is dertien maanden cel geëist voor diefstal en mishandeling.

De man pleegde in november een gewelddadige diefstal in een Jumbo-filiaal in Assen en mishandelde in juli twee mensen in een psychiatrische kliniek in Assen.



Voor die drie geweldsmisdrijven eiste de officier vijf maanden cel. Omdat de man vorig jaar nog in een proeftijd zat van een eerdere straf wil ze dat hij een straf van acht maanden, die hij eerder voorwaardelijk opgelegd kreeg, nu ook gaat uitzitten.



Personeel beschermen

De man was na een eerdere straf van de rechtbank in Rotterdam opgenomen in de FPK in Assen. In die psychiatrische kliniek zat hij vier maanden toen het op 11 juli misging. Toen een andere patiënt door het lint ging, gaf de 38-jarige man hem meerdere vuistslagen in het gezicht. Hij deed dit om het personeel van de kliniek te beschermen, zei hij in de rechtszaal. Volgens de officier van justitie hadden ze helemaal geen bescherming nodig, omdat ze zich wel met de kwade patiënt redden.



Een dag later werd de Assenaar agressief tijdens een gesprek met een psychiater van de FPK. Hij pakte een tafel op en duwde die hardhandig tegen de man aan. Daarna werd hij de kliniek uitgezet. Hij kwam terecht bij de nachtopvang van het Leger des Heils in Assen.



Geweld in supermarkt

Op 8 november liep hij zonder te betalen met meerdere pakken babyvoeding langs de kassa van een Jumbo-supermarkt in Assen. De man verklaarde dat hij aan het bellen was en niet bewust zonder te betalen weg liep. De aanklaagster geloofde er niks van.



Toen medewerkers achter hem aan gingen en hem vroegen mee te lopen naar een kantoortje in de winkel, ging de Assenaar mee en bekende hij dat hij gestolen had. Daarna werd hij volgens de medewerkers agressief. Ze raakten in gevecht en de man drukte de keel van een van de medewerkers dicht.



De Assenaar zei in de rechtbank dat de twee zelf agressief werden en hem als een hond behandelden. Omdat de reclassering, na vele behandelingen en hulppogingen, niet meer weet wat ze met de man aan moet, kon de officier alleen nog maar een celstraf eisen.



Op 15 februari komt de rechter met een uitspraak.