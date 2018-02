Ernstig ongeluk De Groeve loopt fataal af voor automobiliste

DE GROEVE - Een automobiliste die gisteravond zwaargewond raakte bij een ongeluk bij de Groeve is overleden. Het gaat om een 62-jarige vrouw uit Hoogezand.

Het ongeluk gebeurde gisteravond op de Hunzeweg tussen De Groeve en Hoogezand. De auto van de vrouw werd aangereden door een 46-jarige automobilist uit de gemeente Tynaarlo. Hij kwam met zijn auto door nog onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft terecht en botste frontaal op de auto van het slachtoffer.Een auto die er achter reed moest uitwijken voor het ongeval en kwam in de berm terecht. De bestuurder van die auto kwam met de schrik vrij.De 46-jarige man is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. Hij ligt nog gewond in het ziekenhuis.