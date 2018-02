FC Emmen wil vijfde krachtmeting in jaar tijd met NEC winnen

VOETBAL - Zonder de geschorste Keziah Veendorp wil FC Emmen koploper NEC trakteren op de derde nederlaag na de winterstop.

De voorgaande vier ontmoetingen tussen de clubs, in negen maanden tijd, leverde Emmen geen enkele zege op. In de halve finale van de play-offs vorig seizoen werd twee keer verloren, in de heenwedstrijd van dit seizoen werd het 1-1 en in de beker won NEC opnieuw.Met dat gelijke spel kon FC Emmen in september wel leven. Na de overwinningen op RKC en met name op Fortuna Sittard is het gevoel bij de Drentse club nu anders."We gaan voor de winst", aldus trainer Dick Lukkien na de afsluitende training van donderdag. "Zij moeten omdat ze kampioen willen worden, wij willen een serie neerzetten om mee te blijven doen in de strijd om de derde periode", vult Youri Loen aan.De geschorste Veendorp wordt vervangen door Tim Siekman, die als linksback start. Nick Bakker schuift door naar het hart van de verdediging."We hebben voor deze oplossing gekozen en niet voor Josimar Lima. Dat had zeker gekund, want ook hij traint zeer goed de laatste tijd. Maar in die luxepositie zitten we nu. Alleen Joris Voest en Veendorp zijn in principe niet beschikbaar."NEC is sinds vorige week vrijdag weer koploper van de Jupiler League. Dat hadden de Nijmegenaren voor 50 procent te danken aan FC Emmen, dat Fortuna Sittard met 2-1 versloeg. De minieme thuiszege van NEC, tegen FC Den Bosch, zorgde voor de rest.Toch draaide het in januari allesbehalve lekker bij NEC, dat in Pepijn Lijnders in de winterstop een nieuwe trainer vond. Lijnders bouwde in Portugal en bij FC Liverpool een uitstekende naam op als jeugdtrainer en recentelijk assistent bij het eerste elftal van FC Liverpool. NEC is echter zijn eerste klus als hoofdtrainer.Het verschil tussen FC Emmen en NEC is elf punten en zes plekken op de ranglijst. De formatie van trainer Dick Lukkien is een van de zeven ploegen die in de strijd om de derde periodetitel zes punten behaalde uit de eerste twee duels.FC Emmen - NEC begint om 20.00 uur. Scheidsrechter is Sieman Mulder uit Uithuizen. Het duel tussen de nummers 7 en 1 is live te volgen op Radio Drenthe.