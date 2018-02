Automobiliste overlijdt na ongeluk in Assen

ASSEN - Een automobiliste die afgelopen maandag gewond raakte bij een ongeluk in Assen is aan haar verwondingen overleden.

De vrouw haalde op de Sacharovweg in Assen een busje in en verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur . Haar auto kwam in een sloot terecht en de vrouw raakte bekneld. Ze is later in het ziekenhuis overleden.De politie is op zoek naar de bestuurder van het busje. De nabestaanden willen graag met hem of haar in contact komen. Het gaat vermoedelijk om een Ford Transit of een Mercedes Vito.