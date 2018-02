Deel dit artikel:











Geld voor opknappen evenemententerrein Nijeveen

NIJEVEEN - Twee ton gaat de opknapbeurt van het evenemententerrein in Nijeveen kosten, maar dan is het ook weer goed te gebruiken.

Het terrein is vaak te drassig. Volgens de verenigingen hoeft het maar even te regenen en de boel staat blank en is niet te gebruiken. Daarom willen de Handelsvereniging Nijeveen, de dorpsvereniging, kerkgenootschappen en sportverenigingen er wat aan doen.



Twee ton nodig voor opknapbeurt

De gemeente Meppel trekt twee ton uit voor de opknapbeurt. Van dit bedrag wordt een deel door de provincie Drenthe betaald.



Een deel van het terrein moet worden bestraat, zodat er ook geparkeerd kan worden. Verder moeten er een rioolaansluiting en stroompunten komen. De gemeenteraad van Meppel moet zich er nog wel over uitspreken.