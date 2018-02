Deel dit artikel:











Gemeente Tynaarlo voor politierechter wegens kap van bomen De gemeente Tynaarlo moet voorkomen vanwege boomkap (foto: archief RTV Drenthe/Andries Ophof)

EELDE - De gemeente Tynaarlo staat volgende week dinsdag voor de politierechter vanwege de kap van bomen in Eelde.

Geschreven door Jeroen Kelderman

De politierechter buigt zich normaal gesproken over zaken als openbare dronkenschap en door rood licht rijden, maar volgende week dus ook over de vermeende illegale kap van bomen door de gemeente Tynaarlo.



Bekeuring

Een opmerkzame politieagent zag in 2015 dat de gemeente bomen aan het kappen was in het Koepelbos, tussen de Burgemeester Legroweg en de Vosbergerlaan. De agent schreef een bekeuring uit, omdat de gemeente geen vergunning had voor de werkzaamheden. Tynaarlo is het daar niet mee eens. "Wij hebben geen vergunning aan onszelf verleend, omdat wij oordelen dat in dit geval geen vergunning nodig was", laat een woordvoerder van de gemeente weten.



Onderhoud

De bomen in het Koepelbos werden gekapt vanwege onderhoud. In een aankondiging van destijds schrijft de gemeente dat veel bomen te dicht op elkaar staan waardoor ze te weinig groeiruimte hebben. "Het is net zoals bij een verkeersovertreding, als je het niet eens bent met de boete laat, je de zaak voorkomen bij de rechter", aldus de woordvoerder van de gemeente.