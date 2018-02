Drents Gasberaad voor afhandeling bevingsschade stap dichterbij

TYNAARLO - Drenten zijn weer een stap dichter bij een zogeheten Drents Gasberaad. De eerste afspraken zijn gemaakt en volgende week woensdag ondertekenen verschillende lokale groepen uit Drenthe de intentieverklaring.

Op dit moment is in Drenthe nog niets geregeld voor gedupeerden van de aardbevingen. Het schadeprotocol dat gisteren werd gepresenteerd geldt alleen voor het Groningen-veld en de gasopslag bij Langelo. Dit omdat de opslag direct verbonden is met het gasveld. Gedupeerden in de rest van Drenthe vallen hier dus niet onder.Gisteravond zaten gedupeerden uit heel Drenthe om tafel om de eerste afspraken op papier te zetten. Het gaat om werkgroep Steenbergen, overlegplatform NAM-schade Emmen, maar ook om gedupeerden uit Koekange, Tynaarlo en Assen."We worden een soort mix van het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging", zegt Nico Broekema, een van de initiatiefnemers. Zo wil het platform niet alleen Drenten informeren en vertegenwoordigen, maar ook de mogelijkheid hebben om namens aardbevingsgedupeerden een rechtszaak aan te spannen.Een van de eerste afspraken die de belangengroep op papier zette, is dat het platform los van elke politieke partij komt te staan. Een bijzondere afspraak, want het idee om de belangenvereniging voor Drentse gedupeerden op te richten, komt van Leefbaar Tynaarlo. Tijdens een 'aardbevingscafé' van de politieke partij werd precies een jaar geleden het idee geopperd en werden gelijk vrijwilligers gezocht om de belangenvereniging te beginnen.Ook gaat de belangengroep geen Drents Gasberaad heten, zoals eerder genoemd. De werktitel is nu: Platform Mijnbouwschade Drenthe. Initiatiefnemer Broekema: "Het karakter van onze organisatie is anders dan het Gronings Gasberaad en dus moet er geen verwarring ontstaan."Het Drentse platform wil zorgen dat gedupeerden van mijnbouwschade snel en volledig een schadevergoeding krijgen uitgekeerd. "Dit moet volwaardig gebeuren", zegt Broekema. "En dus niet ondermaats ten opzichte van Groningse gedupeerden."Dat het wel handig kan zijn om een Drentse belangengroep te hebben, bleek gisteren. Verschillende groepen uit heel de provincie uitten kritiek op de pilot die het ministerie van Economische Zaken samen met de provincie Drenthe en de gemeente Tynaarlo wil starten in Zuidlaren. Die houdt in dat de afhandeling van de 358 schademeldingen als proefproject voor heel Nederland gelden en onafhankelijk getoetst moeten worden.Gedupeerde Ab Bruintjes uit Koekange zei eerder: "Consulteer nou eerst eens de gedupeerden in Drenthe. Anders ga je dezelfde fouten maken als in Groningen. Nu voelen we ons bij voorbaat al op afstand gezet.’’