Walk-on girls blijven paraderen op Dutch Open Darts

DARTS - Tijdens de Dutch Open Darts in Assen zullen de finalisten gewoon oplopen met walk-on girls. Dat verzekert perschef Paul Engelbertink van de Nederlandse Darts Bond.

Een aantal dagen geleden maakte de PDC, de grootste internationale dartsorganisatie, bekend met onmiddellijke ingang te stoppen met het inzetten van walk-on girls. “Die gaan we zeker wel in Assen zien”, zegt Paul Engelbertink zonder twijfel. "Het hoort een beetje bij het darten. We willen graag een spectaculair podiumprogramma leveren, met harde muziek, een drankje en die dames."“Wij gaan dat heel stijlvol doen”, vervolgt de perschef vanuit de zaal in de Bonte Wever waar zondag de finale van de Dutch Open Darts wordt gehouden. “Dat gaan we doen met leuke dames, die we netjes aankleden. Dat gaat er absoluut niet ordinair uitzien. Zondag zullen die dames gewoon de topspelers naar het podium begeleiden.”“We hebben het de laatste jaren gedaan en hebben het nu ook in de organisatie meegenomen”, licht Engelbertink tot slot toe. "We hebben het al geregeld voordat bekend werd dat de Formule 1 en de PDC het niet meer gingen doen. In onze ogen is het niet verkeerd. Het is iets leuks, wat aanspreekt en erbij past.”De Dutch Open begint morgen om 10.30 uur met het koppeltoernooi. De finale is aankomende zondag.