Assense maakt missie van deelname aan missverkiezing "Ik ben anders dan andere deelnemers." (foto: RTV Drenthe / Petra Wijnsema) "Ik ben anders dan andere deelnemers." (foto:RTV Drenthe / Petra Wijnsema)

ASSEN - Met tien tatoeages is de 25-jarige Mandy Panda uit Assen bepaald geen doorsnee deelneemster aan een missverkiezing. Toch heeft ze zich aangemeld voor Miss Beauty of Drenthe 2018. En ook al had ze het totaal niet verwacht, ze is al door de voorronde heen.

"Ik ben anders dan andere deelneemsters. Niet alleen vanwege mijn tatoeages, maar ook omdat ik eigenlijk heel onzeker ben over mezelf", zegt ze. "Ik heb last van angstaanvallen en depressie en daarbij nog ADD, wat maakt dat ik af en toe heel druk ben."



Durven doen

Ze wil graag een inspiratiebron zijn voor meiden die ook onzeker zijn. "Ik wil aan alle meiden in Drenthe meegeven dat ze zichzelf kunnen zijn. Ook al ben je bang, ga er gewoon voor. Je kan beter op je sterfbed liggen en spijt hebben van de domme dingen die je hebt gedaan maar waar je om hebt gelachen, dan dat je op je sterfbed ligt en denkt 'had ik maar'", aldus de potentiële miss.



Botox en liposuctie

Op haar vlog Illumipanda laat ze het hele proces van besluit tot deelname naar finale zien. Mandy is ook actief op Instagram, maar laakt het perfecte beeld dat daar wordt geboetseerd. "Meiden met botox, met opgespoten lippen, liposuctie en dat keer honderd. Dat vind ik niet normaal", aldus de inwoonster van Assen.



De verkiezing van Miss Beauty of Drenthe is op 24 maart.