Finalisten van de Dutch Open Darts komen op met walk-on girls

DARTS - De finalisten van de Dutch Open Darts in Assen komen op met de zogenoemde walk-on girls. Dat zegt organisator Paul Engelbertink.

"Die gaan we hier zeker wel zien. We gaan dat gewoon doen en we gaan dat heel stijlvol doen", zegt hij. Volgens Engelbertink zal het er niet ordinair uitzien en worden de dames netjes gekleed.