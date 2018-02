Deel dit artikel:











Begrafenisvereniging schenkt oude draagbaar aan Museum Collectie Brands Bestuursleden van ' Eert Uwe Dooden' brengen de draagbaar. foto: Steven Stegen / RTV Drenthe

NIEUW-DORDRECHT - “We vonden het zonde om hem weg te doen.” Dat zegt voorzitter Gerrit Wisman van begrafenisvereniging ‘Eert Uwe Dooden’ over een bijzondere draagbaar. Die werd onlangs in een opslag ontdekt en is vandaag overgedragen aan Museum Collectie Brands.

Geschreven door Steven Stegen

Bestuursleden van de in 1935 opgerichte begrafenisvereniging droegen eigenhandig de draagbaar naar binnen. “We zijn met een groep vrijwilligers bezig om de begraafplaats op te ruimen”, vertelt Wisman. “We kwamen toen deze draagbaar op de zolder van het koetshuis tegen. We waren helemaal vergeten dat hij er lag. Maar we dachten wel: dit moet bewaard blijven.”



Houtwormen

Houtwormen waren al flink bezig met het houten attribuut. Maar petroleum en speciale verf deden wonderen. De baar is netjes opgeknapt en nu geschonken aan het museum. “Ik denk dat hij tot begin jaren 60 is gebruikt”, zegt Wisman. “Daarna kwamen er van die baren met wielen eronder. Dat is toch een stuk makkelijker als overledenen naar hun laatste rustplaats worden gebracht.”



Het museum in Nieuw-Dordrecht is blij met de gift. “Begraven en rituelen rond begraven zijn belangrijke thema’s binnen ons museum. Dus dit past er heel goed bij”, aldus Hank Peters van de Collectie Brands. Het museum probeert meer te weten te komen over het attribuut. “Wie heeft het gemaakt? Wie heeft er als laatste op gelegen? Het zijn allemaal zaken die het verhaal nog interessanter maken.”