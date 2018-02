Drentse ziekenhuizen overwegend positief over aangifte tabaksindustrie

ASSEN - Zorggroep Treant met ziekenhuizen in Emmen en Hoogeveen steunt de aangifte door het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis tegen de tabaksindustrie.

"Ook in onze ziekenhuizen is roken een oorzaak van heel veel ziektes bij onze patiënten", zegt Stefan Wesselink, woordvoerder van ZorggroepTreant. "Wij willen ons natuurlijk inzetten voor een gezondere samenleving. Daarom gaan we ook in gesprek met andere ziekenhuizen, om te kijken hoe we gezamenlijk deze actie kunnen steunen."Het Isala Diaconessenhuis in Meppel is ook positief over de aangifte. "Een sympathiek initiatief, waar we positief tegenover staan. Maar we weten nog niet of we als ziekenhuis hier ook aansluiting bij zoeken", is de reactie van Isala.Een woordvoerder zegt bij RTV Oost dat er wel contact wordt gezocht met het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis om te overleggen of Isala op een of andere wijze een ondersteunende rol kan spelen.Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen laat weten niet actief met het onderwerp bezig te zijn. "We nemen dus ook geen standpunt in deze kwestie", aldus een woordvoerder.Vanmorgen werd bekend dat het UMCG in Groningen zich aansluit bij de aangifte van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam. Het gaat om aangifte van zware mishandeling, opzettelijke benadeling van de gezondheid en valsheid in geschrifte.