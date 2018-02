Koe Hermien en vriendin gaan naar koeienrusthuis in Oldeberkoop

OLDEBERKOOP - Koeienrusthuis De Leemweg in Oldeberkoop krijgt er twee bekende bewoners bij: koe Hermien en haar maatje Zus.

Beide koeien ontsnapten toen ze op transport werden gezet voor de slacht. Hermien zit nog steeds ergens in de bossen bij het Overijsselse Lettele, Zus is inmiddels gevangen.De Partij voor de Dieren startte een 'cowfundingsactie' om beide dames van de slacht te redden. Met succes: de teller van de actie staat nu op ruim 48.000 euro.Hermien en Zus worden binnenkort met elkaar herenigd en krijgen dus een plekje bij het koeienrusthuis in Oldeberkoop. “Hermien en Zus zijn nog jong en kunnen zeker twintig jaar worden. We zijn heel blij dat we ook deze kosten kunnen dekken. De donaties en de positieve reacties zijn echt overweldigend geweest", zegt Kamerlid Esther Ouwehand.