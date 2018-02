Hoogeveen heeft voedselbank voor dieren

HOOGEVEEN - In navolging van Assen heeft nu ook Hoogeveen een voedselbank speciaal voor dieren.

Initiatiefneemster is Anne Margre Bisschop. "Het idee is eigenlijk begonnen bij mijn schoonmoeder, die maar met moeite haar hondje kon onderhouden", vertelt ze."Je ziet vaak dat mensen hun huisdier weg moeten doen door financiële problemen. Dat is heel sneu, want een huisdier maakt echt deel uit van het gezin."De regels bij de dierenvoedselbank zijn eigenlijk hetzelfde als voor de voedselbank voor mensen. Maar er zijn een paar extra's. "We bieden geen hulp aan mensen die huisdieren hebben aangeschaft, terwijl ze al in de schulden zaten. En we helpen maximaal vier dieren per gezin", vertelt Margre Bisschop.Wie de hulp van dierenvoedselbank wel kan gebruiken, kan contact opnemen via wievultmijnbak.nl