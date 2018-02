Deel dit artikel:











Koninklijke onderscheiding voor vrijwilliger van Jozefkerk Assen De Assenaar is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau (foto:ANP XTRA/Koen Suyk)

ASSEN - Voor zijn inzet voor de Jozefkerk in Assen heeft Willem Jacob van de Vrede vanmiddag een koninklijke onderscheiding gekregen.

Van de Vrede is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg het lintje uit handen van locoburgemeester Albert Smit.



Willem Jacob van de Vrede is sinds 1976 betrokken als vrijwilliger bij de protestantse gemeente in Assen en de wijkgemeente Jozefkerk. Verder richtte hij in 1978 het interkerkelijk gospelkoor El Elohim op en hij was betrokken bij de Stichting Sociaal Culturele Activiteiten van de Jozefkerk.