CDA Assen heeft zorgen over toekomst WZA

ASSEN - Het CDA in Assen maakt zich zorgen over het voortbestaan van het Wilhelmina Ziekenhuis (WZA) in de provinciehoofdstad.

De partij stelt vragen aan het college en wil onder meer weten wat de gemeente gaat doen om het ziekenhuis in zijn huidige vorm te behouden.Het Asser ziekenhuis liet begin deze week weten samen te willen werken met andere ziekenhuizen of zorginstellingen. Een onafhankelijke positie zou onhoudbaar zijn en het voortbestaan van het ziekenhuis zou daarmee in gevaar komen.Zorgbelang Drenthe liet in reactie daarop al weten dat een samenwerking niet verstandig is. "Je ziet vaak dat dat niet het beoogde resultaat oplevert en dat het moeilijk is om onder een dak goed bestuurd te worden", aldus directeur Jan van Loenen.Het CDA in Assen lijkt die zorg nu te delen. "Het CDA vindt behoud van het WZA van belang voor kwalitatief goede en bereikbare zorg voor inwoners van Assen en de regio", aldus de partij. "Het CDA is daarom van mening dat het gemeentebestuur van Assen alle mogelijkheden moet aangrijpen om het WZA te faciliteren om zijn positie te kunnen behouden.