Werkplein Drentsche Aa doelwit van vandaal Vier ramen zijn kapotgemaakt (foto: Jeroen Willems/RTV Drenthe) Vier ramen zijn kapotgemaakt (foto: Jeroen Willems/RTV Drenthe)

ASSEN - Het gloednieuwe gebouw van Werkplein Drentsche Aa in Assen is vanavond door een vandaal gemolesteerd. Vier grote ramen zijn met een hakbijl kapotgeslagen.

Geschreven door Jeroen Willems

Directeur Arjan Schonewille nam vanavond de schade op. “Dit gaat wel wat kosten ja. En deze ramen zijn ook niet op voorraad.”



Volgens Schonewille weet de politie wie de dader is. “ Of die man boos is, omdat hij bijvoorbeeld geen uitkering krijgt, dat weten we niet. Wij zijn al lang blij dat hij het niet fysiek op iemand gemunt heeft”, aldus Schonewille.