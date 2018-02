Deel dit artikel:











Djammen: Verse boerenrock van Kobus en de Rokkers Boerenrockband Kobus en de Rockers timmert aan de weg (foto: RTV Drenthe)

ZWIGGELTE - Ergens in een schuur aan de Halerweg in Zwiggelte bromt een klein koelkastje gevuld met bier tussen de zware buizenversterkers. Het is de oefenruimte en tevens studio van Kobus en de Rokkers.

Geschreven door Robbert Oosting

"Eerst klonk het natuurlijk nergens naar, maar goed, op een gegeven moment door veel te oefenen kom je er wel", zegt frontman Alex Schuring in het RTV Drenthe-programma Djammen. Nog maar enkele jaren zijn ze bezig, maar het gaat de goede kant op.



Normaal-concert

"Het is begonnen met gitaarspelen", zegt Schuring. "En ik kende een drummer." Yorrick Veenstra, de drummer van de band, kan zich dat nog wel herinneren. "Ik was met mijn ouders mee naar een concert van Normaal en Alex was daar ook en mijn moeder zei: je moet naar beneden, want daar staat Alex en dit wil graag een bandje beginnen." En zo geschiedde, na enkele repetities kreeg Kobus en de Rokkers vorm. "Het is een heel lang verhaal, maar uiteindelijk is dit eruit gekomen", zegt Veentra.



Optreden

"Ja, het publiek gaat los. Dat geeft mij echt een kick", vertelt bassist Jenze Leistra. "Dat geeft me echt een moment van: wauw, dit is te gek." Drummer Veenstra kan daar wel in komen. "Ik kan alles mooi overzien vanaf mijn drumkrukje, dat doet iets met je. Het is beter dan drugs. Dat is wel zo", lacht Veenstra.



Onderscheidend

Nu kent Nederland een grote verscheidenheid aan boerenrockbands en soms is het best lastig om onderscheidend te zijn. Toch denken de jongens dat dat lukt. "Ik denk toch dat wij wel een ander soort muziek spelen", vertelt Schuring. "Het is wel in hetzelfde genre, maar wij maken toch onze eigen nummers, die passen bij onszelf; dat is toch altijd anders."



Of het de jonge Rokkers lukt om door te breken, zal de tijd leren. Alle drie willen hebben ze wel de ambitie om beroepsmuzikant te worden.