​Intentieovereenkomst voor ontwikkeling OutleTT en TT World is bijna rond

ASSEN - De plannen voor de ontwikkeling van een OutleTT en TT World zijn bijna rond.

rtvdrenthe.nl/foc

Wethouder Ruud Wiersema heeft de afgelopen weken intensief met alle initiatiefnemers in het gebied gesproken en dit lijkt zijn vruchten af te werpen.Volgens de wethouder wordt er een dezer dagen een ontwikkelingsovereenkomst getekend met initiatiefnemer Raymond Coronel van winkelcomplex OutleTT. Wiersma zei dit in antwoord op vragen van VVD-raadslid Martin Rasker. Die was benieuwd naar de stand van zaken, omdat de vorige intentieovereenkomst in november was verlopen.Ruim een jaar geleden trok ondernemer Raymond Coronel zijn plannen voor een groot fashioncomplex in, omdat er in Provinciale Staten geen meerderheid voor was. Wiersema verwacht met een totaalplan voor de ontwikkeling van het gebied bij het TT Circuit meer kans te hebben bij de provincie.Hij is daarom bezig met een plan met daarin zowel het outletcentrum outleTT, als de andere initiatieven zoals Ice World, Terra Experience, TT Plaza en TT Hotel.Elke vrijdag zit Wiersma daarom met de verschillende ondernemers in zogenaamde werkateliers. “Ook wat betreft TT World hebben we grote stappen gemaakt, maar het spel wordt stevig gespeeld. Het gesprek is constructief, maar er is een grote diversiteit in belang", aldus Wiersema.Wiersema verwacht dat er binnen twee weken meer duidelijkheid komt over de plannen.