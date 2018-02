Deel dit artikel:











Radio Westerbork: Op de vlucht met scheergerei Het koffertje van David Brandon (foto: RTV Drenthe)

HOOGHALEN - David Brandon komt in oktober 1942 in Kamp Westerbork terecht. Hij treft zijn moeder in het kamp. Maar de hereniging is van korte duur, want Davids moeder gaat een paar dagen later op transport. David besluit daarop dat dit hem niet gebeuren zal. Hij wil ontsnappen.

Geschreven door Lydia Tuijnman

Hij gaat op verkenning uit en ontdekt dat er een plek is bij de gracht die het kamp omringt, waar kinderen spelen en er zelfs overheen springen. Een stuk verderop ziet hij een gat in het prikkeldraad aan de overkant van de gracht. Zijn besluit staat vast. Hij verstopt zich aan het einde van de dag in een van de latrines en wacht tot het donker genoeg is. Dan steekt hij het open terrein over, springt over de gracht en probeert onder het prikkeldraad heen te kruipen.



Roepende bewakers

Daarbij maakt hij te veel lawaai. De wachten slaan alarm, David besluit terug te gaan. Hij rent naar de plek waar hij terug over de gracht kan springen en verstopt zich opnieuw in het latrinegebouw. Hij hoort de zoekende en roepende bewakers. Als het rustig wordt, gaat hij weer naar zijn barak terug. Niemand heeft iets gemerkt.



Stikdonker bos

Voor zijn tweede poging wacht hij op slecht weer. Door het geraas van de wind wordt het geluid van het prikkeldraad niet opgemerkt en David ontkomt. Met zijn leren koffertje waarin een scheerkwast, scheerzeep, mesjes, puimsteen en een groot scheermes zijn opgeborgen. Hij weet door het stikdonkere bos zijn weg te vinden door aan de bast van de bomen te voelen; het mos zit altijd aan de westzijde van de boom, en hij wil naar Emmen, naar het oosten. Hij bereikt zijn contact in Emmen en brengt de rest van de oorlog door als onderduiker.



Het koffertje wordt later door zijn familie aan het Herinneringscentrum Kamp Westerbork geschonken.



Radio Westerbork

Meer aandacht voor het verhaal van David Brandon en ook bijzondere andere verhalen zijn zondag te horen in Radio Westerbork. Dit is een live radio-uitzending op Radio Drenthe tussen 14.00 en 15.00 uur. Het thema van de uitzending is ontvluchten. De uitzending vindt plaats onder de overkapping van de commandantswoning op het kampterrein. Publiek is van harte welkom.