Star Wars-project voor jonge cybercriminelen De pilot is vernoemd naar het personage Yoda uit Star Wars (foto: ANP)

GRONINGEN - Jeugdige cybercriminelen worden door het Openbaar Ministerie (OM) op een nieuwe wijze gestraft.



In het pilotproject Yoda worden jongeren niet alleen geconfronteerd met wat zij hebben gedaan en wat de gevolgen waren. Ze leren ook hun computertalenten te gebruiken op een goede manier. Noord-Nederland loopt hiermee voor op de rest van Nederland.



"We hebben uitgelegd wat ze hebben gedaan, waarom dat strafbaar is en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Jongeren kunnen de gevolgen van hun gedrag moeilijk overzien. Ze hebben eigenlijk een tijdje college gehad en dat was zwaar voor ze", zegt Erik Rutkens, van Insite Security in Groningen.



Wijsheid

De pilot is een initiatief van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland en Stichting Halt. Beiden hebben daarin de samenwerking gezocht met drie noordelijke ict-bedrijven, waaronder het bedrijf van Rutkens. De pilot is vernoemd naar het personage Yoda uit Star Wars. Wijsheid is de belangrijkste kracht van Yoda.



School gehackt

Twee jongens van 14 en 15 jaar uit Drenthe moesten als HALT-afdoening het Yoda-project doorlopen. De oudste kreeg de straf, omdat hij een website hackte en op die manier een lijst met e-mailadressen met wachtwoorden in handen kreeg. De jongste werd bestraft, omdat hij het netwerk van zijn school tijdelijk plat legde.



Vakantie

De jongens werden door de politie van school gehaald en moesten hun computers inleveren. Daarna kregen zij als opdracht een beveiligingsplan en een sollicitatiebrief te schrijven. Hun werkstraf moesten zij uitvoeren bij de aangesloten ict-bedrijven. Dit gebeurde tijdens de vakantie. "Vergis je niet: ze zijn zich dus al een hoedje geschrokken, dus zijn ze zeker al gestraft. Dat zeggen ze zelf ook. Het heeft indruk gemaakt op ze", aldus Rutkens.



Alle partijen zijn positief over de nieuwe pilot. De jongens vonden het een geweldige ervaring, zeiden ze nadien. Dat het wel degelijk een straf was, ook dat hebben ze gevoeld. Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland wil dit jaar extra inzetten op cybercriminaliteit. Deze pilot krijgt een vervolg in de rest van Nederland zegt het OM.