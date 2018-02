Koe Hermien krijgt gezelschap van de oudste koe van Nederland

OLDEBERKOOP - De landelijk bekende koe Hermien en haar maatje Zus gaan binnenkort naar koeienrusthuis De Leemweg in Oldeberkoop. Maar wat is dat; een koeienrusthuis?

"In onze statuten staat het omschreven als 'de opvang van rundvee tot een natuurlijke dood'", vertelt Bert Hollander van de opvang."We hebben hier koeien van jong tot oud. Er zijn nu drie dieren van één jaar oud. Maar de oudste koe van Nederland staat hier bijvoorbeeld ook, die is 25,5 jaar. Ze ontsnapte op 3-jarige leeftijd uit het slachthuis. Dus die heeft er echt rendement van gehad", vertelt Hollander. Volgens hem is De Leemweg de enige rundveeopvang van ons land.In de opvang staan nu 45 koeien, waarvan elf gecastreerde stieren. Hoe komt een koe er terecht? "Het gaat vaak om koeien die op de een of andere manier opvallen in een kudde. Dus de makke koeien, of juist de onmogelijke types", aldus Hollander.Hollander verwacht dat koe Hermien snel naar zijn opvang komt. De koe ontsnapte onlangs toen ze op transport moest voor de slacht. Sindsdien houdt ze zich schuil in een bos bij het Overijsselse Lettele. "Ze is bijna een week spoorloos geweest, nu schijnt ze 's nachts weer op een boerderij te komen. Ze moet tot rust komen en dan kunnen ze straks proberen haar de stal in te lokken", zegt Hollander.Hermiens vriendin Zus wist ook te ontsnappen en is inmiddels weer gevangen. Zij verhuist ook naar het koeienrusthuis in Oldeberkoop.