Assen wil versoepeling kinderpardon Assen wil versoepeling van het kinderpardon (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Een meerderheid in de gemeenteraad van Assen is voor een versoepeling van het kinderpardon. In Drenthe zijn er 36 kinderen die al meer dan vijf jaar in Nederland wonen en die dreigen te worden uitgezet.





Meer dan negentig procent afgewezen

Volgens raadslid Laura Punt van GroenLinks wordt op dit moment meer dan 90 procent van de gevallen die onder het kinderpardon vallen afgewezen. Meestal gebeurt dit omdat het gezin te weinig zou hebben gedaan aan hun vertrek, het zogenaamde 'meewerkcriterium'. De raad wil versoepeling van dit criterium.



PvdA-raadslid Luc Rengers haalde tijdens de vergadering de zaak van de Armeense tweeling Shirak en Nana Gevorkjan aan. Vader, moeder en Shirak, zijn uitgeprocedeerd en moeten terug naar Armenië. Zus Nana kreeg twee jaar geleden wel een verblijfsvergunning. Zij heeft een nieuw gezin gesticht. In de gemeenteraadsvergadering werd gisteravond een motie van GroenLinks, SP, D66 en ChristenUnie aangenomen waarin gevraagd werd of het college van Assen bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid wil aandringen op versoepeling van het kinderpardon.