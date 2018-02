IJsbaan Nieuw-Buinen dit jaar geen concurrent voor Veenoord en Noordlaren

NIEUW-BUINEN - Met vorst op komst, brandt volgende week mogelijk de strijd los om de eerste marathon op natuurijs. Voor Nieuw-Buinen komt de marathon dit jaar nog te vroeg.

Op het oude terrein van de glasfabriek in het dorp ging begin november de eerste schop de grond in voor een asfaltbaan van 333 meter waarop geschaatst (en geskeelerd) kan worden. Het project kostte meer dan 200.000 euro. Maar voor dit jaar is het nog te vroeg om een marathon te kunnen organiseren, zegt voorzitter Jacob Hofman van de baan tegen Sport in Nederland "Er is nog geen draaiboek voor het organiseren voor een marathon op natuurijs. We hebben al wel gesprekken gehad met Willem Hut van de KNSB, maar het is een hele organisatie om het te kunnen organiseren", aldus Hofman.Als het inderdaad stevig gaat vriezen volgende week kan er door de inwoners wel geschaatst worden, zegt Hofman. "Er ligt nu water op de baan van de regen, dus er kan als het gaat vriezen absoluut geschaatst worden door de leden van de vereniging.""Geloof me, volgend jaar gaan we er wel voor hoor. We gaan net zoals in Noordlaren met een giertank dan het water op de baan brengen".