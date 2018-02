Dutch Open Darts voor vijfde jaar terug in Bonte Wever

DARTS - De Bonte Wever in Assen is voor het vijfde jaar op rij strijdtoneel voor de Dutch Open Darts. Tot en met zondag doen meer dan vijfduizend darters mee aan het toernooi in de Drentse hoofdstad.

"We zijn een paar maanden keihard aan het werk geweest. En dan is dit het resultaat. Dus het is altijd heel fijn hier weer te zijn en op te bouwen voor de Dutch Open Darts", licht perschef van de Nederlandse Darts Bond Paul Engelbertink toe, terwijl er om hem heen druk opgebouwd wordt.Opnieuw is het deelnemersveld van de Dutch Open Darts gegroeid. "Op het moment dat mensen, zoals vorig jaar, het als een toffe editie hebben ervaren, dan komen ze terug en brengen ze nog meer vrienden mee", vertelt Engelbertink. "Heel veel mensen verliezen in de eerste ronde al, maar er is genoeg te doen."De Bonte Wever is Assen staat, door het bezoek van duizenden Europeanen, drie dagen op de kop. "Voor ons is het natuurlijk een groot evenement", zegt Jos Pieper van de Bonte Wever. "Er moet veel gebeuren. Veel ruimtes worden omgebouwd voor sfeer- of dartslocaties. Dus voor ons is het speciaal."De Dutch Open Darts is vandaag begonnen met de voorronde. Op zondag zijn de finales in de zes verschillende categorieën. Je kunt de eindstrijd van 12:25 tot 18:00 live volgen op TV Drenthe.Lees ook: Walk-on girls blijven paraderen op Dutch Open Darts