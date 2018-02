Stelling: Ronald Koeman is de redder van Oranje

ASSEN - Ronald Koeman, Nico-Jan Hoogma en Aloys Wijnker moeten het Nederlandse voetbal de komende vijf jaar internationaal weer op de kaart zetten. De KNVB zal dit Nederlandse driemanschap volgens De Telegraaf volgende week vrijdag presenteren.

Na bijna honderd dagen van analyseren, inventariseren, zoeken, bespreken en onderhandelen beschouwt Eric Gudde als algemeen directeur van de KNVB dit trio als "redders van ons voetbal", meldt De Telegraaf Ronald Koeman (54) zwaait tot en met het WK 2022 in Qatar de scepter als bondscoach bij Oranje. Nico-Jan Hoogma (49) verruilt het algemeen directeurschap bij Heracles Almelo voor het directeurschap 'topsport' in Zeist en Aloys Wijnker moet als hoofd voetbalontwikkeling een nieuw technisch fundament neerzetten bij de onderbouw en bij de trainersopleiding van de KNVB.Het Nederlands elftal zit in zwaar weer. Na het mislopen van het EK 2016 in Frankrijk, is Oranje komende zomer ook afwezig tijdens het WK in Rusland. Daarnaast zijn de prestaties van Nederlandse clubs in Europa, op een enkele uitzondering na, belabberd te noemen.Het trio Koeman, Hoogma en Wijnker zou het Nederlandse voetbal komende jaren met Oranje, de jongere vertegenwoordigende elftallen en de opleidingen moeten terugbrengen aan de internationale top.Wat denkt u? Is Koeman inderdaad de redder van Oranje? Gaan 'we' ons, onder zijn bewind, weer kwalificeren voor eindtoernooien, zoals het EK 2020 en WK 2022? Of kan hij ons ook niet uit het dal trekken?