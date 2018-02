Deel dit artikel:











ROSA viert 50-jarig jubileum: 'Overal waar we komen, vrolijken de mensen op' De radiotechnicus bij Radio Omroep Stichting Assen (foto: ROSA) De oude ROSA-studio (foto: ROSA) De Slingeborgh (foto: Google Streetview)

ASSEN - De Radio Omroep Stichting Assen (ROSA) bestaat morgen 50 jaar. "Vroeger ging het met bandrecorders en cassetterecorders, nu gaat dat allemaal heel anders", vertelt Anco Bierman, presentator bij de omroep.

Geschreven door Tiffany Frasa

ROSA is de omroep voor bewoners van woonzorgcentra en verpleeghuizen in de provincie. Van origine is de omroep een ziekenhuisomroep.



Vrolijke ouderen

ROSA heeft er al vijftig jaar op zitten en de vrijwilligers van de omroep zien het wel zitten daar nog eens vijftig bij op te tellen. "Je ziet dat overal waar wij komen de mensen opvrolijken als wij muziek draaien", vertelt Bierman. "Ze knappen ervan op. Ze hebben herinneringen en dat maakt ze vrolijk en blij."



Janet Kammer van verzorgingshuis Slingeborgh in Assen bevestigt dat: "Er worden niet alleen plaatjes gedraaid, maar er wordt ook gezongen en gedanst. Je ziet de bewoners helemaal opfleuren."



Hoe het begon

In 1968 werd de Radio Omroep Stichting Assen opgericht door Cees van Eijsden. "Er waren een aantal mensen in Assen die het leuk vonden om met een cassettebandje op stap te gaan, zij stuurden dat op naar de Avro Minjon en daar werd het aan elkaar geknutseld en uitgezonden", vertelt Bierman.



Maar, dat kunnen we zelf ook, dachten ze toen. "En zo is het begonnen."



Op locatie

De omroep zendt nu vooral uit op locatie. "Er worden voor ons installaties aangelegd, zodat wij muziek kunnen draaien en kunnen presenteren," zegt Bierman, "maar als dat er niet is, nemen wij onze mobiele studio mee."



De omroep organiseert deze week activiteiten en speciale uitzendingen in de aangesloten locaties van Interzorg.