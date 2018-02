Deel dit artikel:











Muzieklijst Harry's Blues zondag 4 februari 2018

Scott Ellison wordt op 13 februari 1954 in Tulsa Oklahoma geboren. In dezeventiger jaren blijkt dit gebied van de States een goede voedingsbodem voor bluesrock muzikanten te zijn. Zowel Eric Clapton als Freddie King selecteerden hun begeleiders rond die tijd uit deze omgeving. Ondertussen was Scott ook zover gevorderd als gitarist dat hij met enige regelmaat op het podium te vinden was. Rond 1977 sluit hij zich aan bij country zangers Jesseca James om in 1981 de overstap naar de legendarische bluesman Clarence ‘Gatemouth’ Brown te maken. Rond de negentiger jaren besluit hij op onder eigen naam verder te gaan en speelt hij op blues georiënteerde muziek. In 1993 lanceert hij zijn eerste solo album ‘Chains of Love’ (Quicksilver Records), dat in 1995 wordt opgevolgd door ‘Live At Joey’s’ (Red Hot Records). Halverwege de negentiger jaren neemt hij het besluit om weer terug te gaan naar Tulsa. In 1997 verschijnt het album ‘Steamin’ (Fishhead Records), dat in 2000 wordt opgevolgd door ‘One Step From The Blues’ (Jse Recordings), waarop hij begeleid wordt door muzikanten uit de streek. Na deze release maakt hij de overstap naar Burnside Records. Voor zijn eerste uitgave ‘Cold Hard Cash’ in 2001 op dit label krijgt ondersteuning van Dennis Walker, deze ex Robert Cray producer tekent zowel voor de productie als het co-writers gedeelte. Zijn nieuwste album is ‘Good Morning Midnight’.