De weerman zegt het: schaatsen kunnen uit het vet

EELDERWOLDE - De schaatsen kunnen uit het vet. Volgende week gaat het een aantal nachten licht tot matig vriezen en dat betekent dat er vrijdag geschaatst kan gaan worden.

RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag zegt dat het in ieder geval tot volgende week zaterdag 's nachts blijft vriezen. Op ondergelopen weilanden, in polders en in natte natuurgebieden zal daardoor voldoende ijs ontstaan.'s Nachts kan de minimumtemperatuur dalen tot -9°C. Overdag wordt nog wel lichte dooi voorspeld, maar omdat dat maar een paar uur duurt, blijft het ijs wel intact. Het wordt daarbij ook fijn weer om te schaatsen, want het is vrijwel droog met af en toe zon.Bij de ijsverenigingen die de eerste marathon op natuurijs willen organiseren, begint het al te kriebelen. Dat is ook zo bij de ijsvereniging in Nieuw-Buinen, maar die hebben gezegd dat het dit jaar nog niet lukt. Nieuw-Buinen had zich voor het eerst in de strijd willen mengen, maar de baan is nog niet goed genoeg om met giertanks water op te kunnen spuiten.