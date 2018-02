Noorden lovend over mogelijke komst Formule 1 naar Assen

ASSEN - De gemeenten Groningen, Leeuwarden, Emmen en de provincies Groningen en Friesland noemen het mogelijk binnenhalen van de Formule 1 in Assen een fantastische kans voor heel Noord-Nederland.

Onderzoek naar effect komst F1 naar Assen

Licentie voor Formule 1 in Assen zo goed als rond

Formule 1-race in Assen vormt geen gevaar voor de TT

'TT Circuit geschikt voor Formule 1'

'De TT hoort in Assen en de Formule 1 in Zandvoort'

De provincies en gemeenten scharen zich achter de provincie Drenthe en gemeente Assen om de koningsklasse van de autosport naar het TT Circuit te halen. "De exposure en aantrekkingskracht van de Formule 1 is een prachtige kans om internationaal de aandacht te vestigen op het landsdeel. De economische impact is niet te onderschatten, horeca en hotels in heel Noord-Nederland zullen de positieve effecten merken", staat in een gezamenlijk persbericht.Wethouder Bouke Arends van Emmen noemt het binnenhalen van de Formule 1 een fantastische promotie voor Noord-Nederland. "En in het bijzonder natuurlijk voor onze provincie. Nu kunnen we ook dicht bij huis genieten van een race van Max Verstappen.""De huidige TT heeft al een groot effect op de economie van de stad Groningen, laat staan als de Formule 1 naar het Noorden zou komen. Groningen ondersteunt Assen als F1-locatie", zegt wethouder Joost van Keulen van de gemeente Groningen.Volgens Patrick Brouns, gedeputeerde van de provincie Groningen, past de Formule 1 bij de ambities van het noordelijk promotie-initiatief Top Dutch. "Het levert een geweldige bijdrage aan onze internationale profilering, geeft ons de mogelijkheid de wereld kennis te laten maken met de rijke cultuur en het landschappelijk erfgoed van onze regio. Het levert een enorme economische stimulans. Kortom: de F1 in Assen is Top Dutch!”Ook de wethouder van de gemeente Leeuwarden, Friso Douwstra reageert lovend. "De TT is hét circuit van Nederland. Terecht dat in Assen nu de F1 kan komen. Zo’n event is geweldig voor de hele regio."Volgens Sander de Rouwe, gedeputeerde van de provincie Friesland, horen topsport en Noord-Nederland bij elkaar. "Of het nu gaat om Thialf in Heerenveen of het TT Circuit in Assen. Hoe meer en beter we onze sportinfrastructuur kunnen benutten, hoe beter dit is voor iedereen."De provincie en gemeente Assen gaan onderzoeken wat de eventuele komst van de Formule 1 naar het TT Circuit oplevert. Zo willen de partijen uitzoeken wat de economische gevolgen zijn als het racespektakel naar Assen komt. In maart moet het onderzoek zijn afgerond.