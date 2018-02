Duitse oorlogsfoto's bieden uniek beeld van meidagen 1940

ASSEN - Auteur Gerard Groeneveld uit Rotterdam spaart al meer dan tien jaar oorlogsfoto's. Niet vanuit het perspectief van de Nederlanders of geallieerden, maar amateurfoto's gemaakt door Duitse militairen. In zijn nieuwe boek zijn ook bijzondere foto's te zien van Duitse soldaten in Drenthe.

Intoont hij de inval in Nederland door de ogen van de vijand in de traumatische meidagen van 1940. "We hebben hier in Nederland vaak het beeld dat het Duitse leger gemoderniseerd was. Maar ze kwamen ook met paarden en fietsen de grens bij Drenthe over, dat is toch opmerkelijk", zegt Groeneveld. "Het moderne gedeelte werd vooral ingezet in België en Frankrijk. De verwachting was dat de inname van Nederland weinig problemen zou opleveren."Volgens Groeneveld, die ongeveer vijftig albums en duizend foto's verzamelde, is het helemaal niet zo bekend dat de Duitse militairen in de oorlog veel gebruik hebben gemaakt van de fotocamera. "We hebben nauwelijks beelden van die meidagen en de foto's die er zijn, zijn overbekend. Dit materiaal biedt een beeld bij de gevechtsverslagen. En op foto's is ook te zien dat Nederlandse militairen na gevechten bijna gebroederlijk met de Duitsers werden gefotografeerd, dat werd je vroeger niet verteld."Op een van de foto's is te zien hoe vier Nederlandse soldaten zich overgeven bij de brug van Goselink, ten westen van Coevorden."Bijna vier uur aan een stuk hebben deze soldaten vanuit hun goed gecamoufleerde bunker een compleet Reitterregiment opgehouden en onder hen veel slachtoffers gemaakt. Ondanks de talrijke doden en gewonden die rond de bunker liggen, tonen de Duitsers respect voor de mannen: 'Gut gekämpft, das ist Krieg!'. Maar plotseling slaat de stemming om en raken de Duiters geïrriteerd en worden ze boos. Ze hadden een geliefd officier verloren en meenden dat de Hollanders in de loop van het gevecht ten onrechte een witte vlag hadden gebruikt. Er wordt 'Schweinhunde' geroepen en het woord executie valt. De situatie wordt steeds grimmiger. Burgemeester Gautier van Coevorden weet met zijn tussenkomst een bloedbad te voorkomen. Het misverstand blijkt de actie van een cafébaas die met een wit kussentje had gezwaaid. De Duitsers onderzoeken de bunker en stellen vast dat de Nederlanders vanuit hun positie onmogelijk het witte-vlag-incident konden waarnemen.""De ruiterregimenten komen niet overal vlot vooruit. In veel gevallen worden de paarden verruild voor fietsen. Het 6e eskadron van het 2e Reiterregiment groepeert zich onder beschutting van bosschages ten noorden van Schöningsdorf om bij Zwartemeer in de buurt van Emmen de grens over te trekken. De ruiters komen probleemloos door Emmen. Het eerste verzet volgt even daarna vanuit twee bunkers bij Noord-Sleen aan het Oranjekanaal. De brug was ook hier opgeblazen, maar de Duitse genisten hadden even verderop al een noodbrug gebouwd.Wachtmeister Behling duikt met zijn groep een greppel in op het moment dat een mitrailleur uit een van de bunkers zijn groep onder vuur neemt. De Duitsers reageren door een luchtafweerkanon de rechter kazemat onder vuur te laten nemen. De linker bunker krijgt de volle laag van een pantserafweergeschut. Het vuur uit die zware wapens geeft Behling en zijn mannen de gelegenheid dichterbij te komen. Op het moment dat ze de bunkers op enkele tientallen meters zijn genaderd, zien ze een witte vlag. De bemanning van de kazematten geeft zich over. De wapens worden in beslag genomen en de Nederlandse gevangenen afgevoerd."