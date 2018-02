Deel dit artikel:











Opnieuw slingeraapje geboren in Wildlands Adventure Zoo Emmen Moeder en baby slingeraap (foto: Wildlands Adventure Zoo)

EMMEN - In Wildlands in Emmen is afgelopen nacht een bruinkopslingeraapje geboren. Het is het eerste kind van deze moeder. Moeder en kind maken het goed.





De bruinkopslingeraap is een ernstig bedreigde diersoort. De slingerapen in Wildlands maken deel uit van een internationaal fokprogramma. In het wild leven de dieren in Zuid- en Midden-Amerika.



Drie maanden geleden werd er ook al een gezond bruinkopslingeraapje geboren. Dit mannetje kwam voor de ogen van veel bezoekers van het park ter wereld.