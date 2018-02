Deel dit artikel:











Het nieuws in 1 minuut: 2 februari In de nieuwsminuut aandacht voor het Dutch Open Darts (foto: Pixabay)

In het nieuws in een minuut van 2 februari de nieuwe Star Wars-aanpak tegen jonge cybercriminelen. Verder doet Nieuw-Buinen niet mee aan de strijd om de eerste marathon op natuurijs en Assen is helemaal klaar voor de Dutch Open Darts.