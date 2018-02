Vijf studenten uit Assen rijden rally door Marokkaanse woestijn

ASSEN - Vijf studenten autotechniek van het TT-Instituut Drenthe College in Assen doen in april mee aan de Morocco Desert Challenge. Een rally dwars door de woestijn.

De studenten zijn geselecteerd uit een groep van veertien. Randy van Hoorn is een van de leerlingen die mee mag. "Ik had een gesprek en toen kreeg ik te horen: we willen je graag als navigator in het team hebben. Ik stond wel even met mijn mond vol tanden. Het is een kans die je maar een keer krijgt in je leven. Mijn dag kon niet meer stuk.""We gaan naar de rally omdat we studenten alle kansen willen geven", zegt begeleider en docent Mark Bouwman. "Er zijn natuurlijk risico's aan verbonden, maar we stappen er niet zomaar in. Chauffeur Chris Lanting is ook docent op school en heeft de rally al een keer gereden.""Bovendien hebben een voorbereiding van driekwart jaar", vertelt Bouwman. "We hebben informatieavonden georganiseerd voor ouders. En we hebben een speciale EHBO-training gevolgd die helemaal gericht was op de Morrocco Desert Challenge."De auto is in elkaar gezet door de studenten zelf. "We gebruiken een personenauto", zegt Randy van Hoorn. "Hij is wel speciaal aangepast. Er zit een rolkooi in om de auto te verstevigen, de brandstoftank is aangepast en er zit zwaardere vering in. We hebben nog niet geoefend, maar binnenkort gaan we testrijden.""We hoeven niet te winnen, maar we willen gewoon de eindstreep halen. Het proces er naartoe is voor ons vele malen belangrijker dan dat we eerste worden", aldus Bouwman.