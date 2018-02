Deel dit artikel:











Jasper Iwema net op tijd in Kazachstan voor WK IJsspeedway Jasper Iwema (foto: RTV Drenthe)

IJSSPEEDWAY - Hij hoopte woensdagochtend in Astana te arriveren, maar Jasper Iwema was vrijdagochtend net op tijd om aan de eerst training te kunnen deelnemen. Een reis die veel langer duurde dan verwacht.

Geschreven door René Posthuma

Iwema vertrok zondag voor een reis van 5.500 km naar Kazachstan. Tot aan de Russische grens verliep de reis voorspoedig, maar vanaf dat moment ging het mis. De goede papieren voor de bus van Iwema ontbraken. De nieuwe papieren ontving Iwema pas dinsdagochtend, maar stond toen bijna een halve dag stil bij de grens.



Moskou

Op woensdagochtend passeerde Iwema, die met twee leerling monteurs van het Drenthe College onderweg is, Moskou en was bijna halverwege Astana. Donderdagochtend moest Iwema nog 1.300 km rijden en vanochtend om 3:30 uur (Nederlandse tijd) kwam Iwema eindelijk aan.



Fysiek voelde Iwema zich nog wel redelijk, laat hij uit Astana weten. "Op zich gaat het nog wel, maar ideaal is dit natuurlijk niet."



Heerenveen

Iwema mag dit seizoen aan alle wedstrijden van het WK deelnemen. Ook staat dit seizoen nog het EK op het programma. In het weekend van 7 en 8 april wordt de finale van het WK in Heerenveen gereden.