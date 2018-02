Stadswachten in Assen krijgen wapenstok en segways

ASSEN - De stadswachten van Assen krijgen allemaal portofoons, handboeien en een wapenstok. En ze kunnen op pad met mountainbikes en driewielige segways.

Het college van B en W trekt ruim 100.000 euro uit voor de extra wapenuitrusting en vervoermiddelen. Die zijn nodig omdat het Team Handhaving, dat bestaat uit bijzondere opsporingsambtenaren (boa's), intensief gaat samenwerken met wijkteams. Ook gaan de boa's soms alleen op pad.Omdat Assen negen wijken telt, hebben de Asser stadswachten bikes en segways nodig om het hele werkgebied te kunnen bedienen. Volgens het college gaat het om duurzame en veilige transportmiddelen. In totaal worden twaalf mountainbikes aangeschaft en twee segways.De segways zijn vooral bedoeld voor het controleren op parkeren, zowel in het centrum als het gebied erom heen.De handboeien en wapenstok zijn nodig, omdat de toezichthouders ook alleen op pad gaan. Met een portofoon staat de boa dan in rechtstreeks contact met onder andere hulpdiensten. Voor de handboeien en wapenstok heeft de gemeente overigens nog geen groen licht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.Twee jaar geleden vond Assen het nog niet nodig, om de stadswachten uit te rusten met geweldsmiddelen, terwijl andere gemeenten dat wel deden na herhaaldelijke bedreiging en mishandeling van de toezichthouders.Ook krijgt het handhavingsteam een speciaal registratiesysteem, om waarnemingen, waarschuwingen en maatregelen vast te leggen. Dit systeem komt op de smartphone of tablet. Dit moet een schat aan informatie opleveren, zo verwachten B en W.De gemeenteraad beslist eind deze maand over de investeringen voor het Team Handhaving.