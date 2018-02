Deel dit artikel:











Groeten uit Grolloo: Ik lach me de pleuris als Iwema terugkomt met een Gouden Helm Groeten uit Grolloo over Iwema (Foto: RTV Drenthe)

WARMING-UP - In de Warming-Up geeft Johan Derksen iedere vrijdag, in de rubriek 'Groeten uit Grolloo', zijn ongezouten mening over de sport met een Drents tintje. Deze week heeft Derksen het over Jasper Iwema

Jarenlang had Drenthe Roelof Thijs, maar sinds vorig jaar heeft Thijs een opvolger: Jasper Iwema. Derksen vindt de overstap van de weg naar het ijs verstandig en vindt het jammer dat Iwema weinig financiele middelen beschikbaar heeft. Hij reist met twee leerling monteurs van het Drenthe College naar Kazachstan. 'De snor' denkt dat Iwema kansloos is, maar Derksen zou zich de pleuris lachen als Iwema terugkomt met een Gouden Helm.



