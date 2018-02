IJsclub Noordlaren staat paraat, marathon op donderdag?

NOORDLAREN - De schaatskoorts stijgt, ook bij ijsvereniging De Hondsrug in Noordlaren. Vanwege de vorst die er aan komt, kwam het bestuur gisteravond al in een spoedvergadering bij elkaar.

Jan Geert Veldman van de De Hondsrug: "Morgen gaan we bij de baan voorbereidingen treffen en in de nacht van zondag op maandag hopen we met de giertanks te kunnen rijden om lagen water aan te brengen."Wanneer er dan geschaatst kan worden, durft Veldman nog niet heel hard uit te spreken. "De dagtemperatuur is nog een beetje spannend, het is nog even afwachten wat daar mee gebeurt. Maar wie weet, misschien kunnen er maandag of dinsdag al schaatsers het ijs op."De ijsvereniging in Nieuw-Buinen gaf al aan deze winter niet mee te zullen strijden om de eerste schaatsmarathon op natuurijs. Noordlaren wil dat zeker wel. "Ja, daar gaan we wel weer voor", zegt Veldman van de ijsvereniging. "We zetten in op donderdag."