'Albert Heijn weet heel goed dat ze geen tijdelijke supermarkt kunnen bouwen'

TYNAARLO - Al weken is er onduidelijkheid over de mogelijke komst van een tijdelijke supermarkt van de Albert Heijn op het terrein van de voormalige Prins Bernardhoeve in Zuidlaren. Wethouder Nina Hofstra is duidelijk: volgens haar kan de supermarkt hier geen gebruik meer van maken. En dat weten ze ook.

Dat schrijft ze in een uitgebreide e-mail naar de gemeenteraad. Het is belangrijk voor wethouder Hofstra om de raad goed te informeren, want raadsleden verwachten morgenavond dat ze verantwoording aflegt. Politieke partij Leefbaar Tynaarlo zegt zelfs een motie van wantrouwen klaar te hebben liggen.Al jaren wil eigenaar Hans Hendrikse van de Albert Heijn in Zuidlaren een tijdelijke supermarkt bouwen op het terrein van de voormalige Prins Bernardhoeve. Zijn supermarkt is te klein en heeft te weinig parkeerruimte. De gemeente begreep zijn probleem en verstrekte twee jaar geleden een vergunning.Maar over de huurovereenkomst werd Hendrikse het niet eens met projectontwikkelaar Leyten en de gemeente, die toen samen eigenaar waren van het terrein. Het plan voor een tijdelijke supermarkt bleef liggen.Toen duidelijk werd dat de gemeente drie grote supermarkten wilde bouwen op het terrein, spraken de gemeente en de eigenaar van de Albert Heijn af dat de tijdelijke supermarkt voorlopig niet nodig is. Met een intentieverklaring van de drie supermarkten stond deze afspraak zwart op wit, alleen de handtekening van de gemeente ontbreekt nog.Zij willen pas tekenen als het draagvlakonderzoek is afgerond. Maar ondertussen is de gemeente de volledige eigenaar van het terrein en komt de Albert Heijn terug op de gemaakte afspraak.Supermarkteigenaar Hendrikse zegt nog steeds een tijdelijke supermarkt te willen, nu de raad niet snel een besluit neemt over de toekomst van het centrum van Zuidlaren. De wethouder zei in de gemeenteraad van 4 december: "Deze tijdelijke Albert Heijn is niet langer de wens van Ahold, die kent namelijk de risico's die dat met zich mee zal brengen."In een schriftelijke reactie naar de raad komt ze hier op terug en schrijft de wethouder dat het college zich overvallen voelt door deze koerswijziging van de Albert Heijn.Toch blijft de wethouder achter haar eerdere standpunt staan: een tijdelijke supermarkt is niet uitvoerbaar, omdat de bouwvergunning, die jaren geleden is afgegeven, niet meer passend is. "En dat weet de Albert Heijn ook."Een tijdelijke supermarkt zou volgens Hofstra oneerlijke concurrentie geven, aangezien de Jumbo en Aldi zich in de toekomst ook willen vestigen op het voormalige Prins Bernhardhoeve-terrein. Hofstra: "Er kan geen voorkeurspositie worden verleend."Politieke partijen ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en Leefbaar Tynaarlo vroegen zich tijdens de laatste raadsvergadering af wie van de twee nu gelijk heeft. De wethouder vroeg een maand de tijd om een chronologisch overzicht te maken van al haar afspraken met de supermarkt. Flauwekul ", zeiden de partijen. Ze gaven de wethouder twee weken. Morgenavond moet blijken of de raadsleden het antwoord van de wethouder voldoende vinden of niet.