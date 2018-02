Deel dit artikel:











Inbrekers in Emmen gaan er vandoor met een auto Auto gestolen bij inbraak in Emmen (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - Dieven zijn er afgelopen dinsdag of woensdag na een inbraak in een woning aan de Postduif in Emmen vandoor gegaan met de auto van de bewoners.





Bij de inbraak werd het hele huis doorzocht. Vermoedelijk vonden de daders daarbij de autosleutels. Onbekend is wat er verder is meegenomen. De gestolen auto is een Kia Rio.