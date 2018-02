Ondernemen in Drenthe: Niet volgen van de nieuwe privacywet kan je een forse boete opleveren

ASSEN - Er zijn maar weinig bedrijven in het Noorden die nu al hun zaakjes op orde hebben als het gaat om de nieuwe Europese privacywet, AVG. Veel ondernemers zijn volgens Jeroen Sprangers van REIN Advocaten veel te laat begonnen. Ze riskeren wel een boete.

Sprangers is deskundige op het gebied van de privacywetgeving. Hij vertelt erover in 'Ondernemen in Drenthe'. Veel ondernemers in het MKB denken dat het hun deur wel voorbij zal gaan. "Het is schrikbarend hoeveel ondernemers nog geen actie hebben ondernomen. Ze denken dat het hun deur wel voorbij gaat", zo zegt Sprangers.Maar zoveel tijd is er niet meer. "Een gemiddeld bedrijf heeft bijvoorbeeld nog geen afspraak gemaakt met zijn personeel. Bijvoorbeeld over het gebruik van de laptop van het werk door de kinderen? Het spelen van spelletjes bijvoorbeeld. De wet gaat er vanuit dat je met je onderneming afspraken maakt. Je moet laten zien hoe je met gegevens van een ander om gaat."Privacy en bescherming van gegevens is voor Stefan Zevenberg van Newcomm IT uit Assen ook dagelijkse kost. Zijn onderneming houdt zich bezig met beveiliging van computersystemen. En daar valt het nodige aan te verbeteren. "Denk maar aan cryptolockers. Een personeelslid drukt per ongeluk op een link en je systeem zit vast. Alleen als je bitcoins betaalt, kan je er weer bij. Dat is geen prettige omstandigheid."Volgens Zevenberg onderschatten ondernemers de kwetsbaarheid van hun computersystemen. En wat als privacygevoelige informatie ineens op straat ligt. "Veel bedrijven zijn er niet op voorbereid als het ze overkomt. Dat zou wel moeten."De bescherming van persoonsgegevens zou zomaar een onderdeel kunnen zijn van de Young Business Awards. Dat is een landelijke competitie waarbij de beste startup van Nederland wordt gekozen. De hoofdprijs is een geldbedrag. Deze week is de inschrijving gesloten. Er hebben zich meer dan 300 starters aangemeld volgens Niels Palmers van de Young Business Awards. De komende tijd zijn er voorrondes en de finale is uiteindelijk in Emmen.'Ondernemen in Drenthe' is er na het nieuws op TV Drenthe.