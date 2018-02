Deel dit artikel:











Regenwater zorgt voor overlast in het Drents-Friese Wold (foto: pixabay.com)

DIEVER - De regenbuien die de afgelopen weken over Drenthe trokken, hebben voor overlast gezorgd in het Drents-Friese Wold.

Boswachter Corné Joziasse meldt op z'n blog dat recreatieroutes of grote stukken daarvan slecht tot onbegaanbaar kunnen zijn. Twee fietspaden zijn gestremd. Het gaat om het fietspadtraject Canadaweg - Zorgvlied, tussen de fietsknooppunten 86 en 87.



Natte voeten

Ook trajecten van atb-, ruiter- en wandelroutes zijn zeer nat en kunnen daardoor gestremd zijn.



De waterpartijen komen vooral voor in de gebieden waar werkzaamheden zijn geweest de laatste maanden. Hoe lang deze situatie duurt is helemaal afhankelijk van het weer, geeft Joziasse aan.