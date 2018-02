Deel dit artikel:











Meer geld voor onderwijs gevraagd in petitie voor ouders Drentse schoolkinderen

ASSEN - Ouders, steun alstublieft onze roep om meer geld voor het basisonderwijs. Dat vraagt de koepel van 33 Drentse en Groningse katholieke scholen Primenius.

Het gaat niet alleen om minder werkdruk en hogere salarissen. De totale bekostiging van het onderwijs deugt volgens Primenius niet. "Wij krijgen nu 1.000 euro voor een schoolbord met krijtjes, maar het digitale schoolbord dat wij dienen te gebruiken kost 4.000 euro. Dan weet u waar we het geld vandaan moeten halen. Het gaat gewoon ten koste van leerkrachten", zegt bestuursvoorzitter Johan van Meekeren van Primenius.



Steun van ouders

De petitie komt bovenop de lerarenstaking van 14 februari. Eerdere stakingen hebben onvoldoende opgeleverd. De petitie is inmiddels al 2.000 keer getekend, maar de vraag is of er daarmee ook echt een extra zak geld komt. "Het is in ieder geval een signaal naar de Tweede Kamercommissie Onderwijs dat ook ouders dit dragen, omdat het in belang van hun kinderen is."



Ouders van de Maria in Campissschool in Assen ondersteunen het initiatief van harte. "De boodschap achter de petitie zal uiteindelijk wel ergens worden opgevangen", zegt een ouder. "Het is aan de overheid om er iets mee te doen, maar het wordt wel tijd dat er iets gebeurt", zegt een andere ouder.



Vijf over twaalf

Volgens Primenius klopt het beeld niet dat er honderden miljoenen bijkomen. "Er gaat zogenaamd 750 miljoen euro naar het basisonderwijs, maar daar gaat nog wel eerst een bezuiniging vanaf, zodat er effectief maar 450 miljoen overblijft. En dat geld is pas in 2021 beschikbaar. En dat terwijl het water ons nu al aan de lippen staat. Het kan echt niet langer. Het is vijf over twaalf", aldus Van Meekeren.



Primenius roept alle scholen in Groningen en Drenthe op om de petitie verder te verspreiden.