Winkelcentrum Marsdijk groter; sloop voor wijkcentrum

ASSEN - De kogel is door de kerk. Supermarkt Lidl in het winkelcentrum van Marsdijk in Assen gaat definitief fors uitbreiden. Wijkcentrum De Dissel moet daarom tegen de vlakte.

Wijkvereniging Marsdijk verhuist met al haar activiteiten naar een pand vlak bij het winkelcentrum. Het gaat om het kindcentrum aan de Kleuvenstee waar ASKA jarenlang zat. Voor de hele verhuisoperatie trekt de gemeente 800.000 euro uit.De wijkvereniging heeft nog een huurcontract voor De Dissel tot 1 juli van dit jaar. Dat wordt verlengd tot de wijkvereniging kan verhuizen naar het andere pand. Dit kan nog enige tijd duren, omdat het voormalige kindcentrum flink verbouwd moet worden.Al eerder maakte de gemeente Assen bekend dat de Lidl in Marsdijk graag wil uitbreiden en dat daarom De Dissel gesloopt zou gaan worden. Dat zorgde bij de wijkvereniging, die 1.500 leden telt, voor de nodige onrust. Er was toen nog geen duidelijkheid over haar nieuwe plek.Maar de supermarkt zette een jaar geleden het uitbreidingsplan weer even in de ijskast, omdat het moederconcern zich eerst nog wilde beraden over de toekomstplannen.Volgens wethouder Ruud Wiersema staat inmiddels bij Lidl het licht definitief op groen en kan de supermarkt straks uitbreiden, met de grond erbij van het wijkcentrum. Intussen heeft de gemeente samen met het bestuur van de wijkvereniging een ontwerpplan gemaakt voor het nieuwe wijkgebouw.De kinderopvang zit inmiddels in basisschool De Marskramer. Het consultatiebureau en de speel-o-theek, die in De Dissel zaten, zijn al verhuisd naar andere locaties.Wanneer de verbouw van het voormalige kindcentrum tot wijkgebouw van start kan, is volgens Wiersema moeilijk te zeggen. "We moeten eerst nog een paar procedures door om het wijkgebouw te realiseren en het winkelcentrum uit te breiden. Hoeveel tijd dat vergt, dat is afhankelijk van hoe de inspraak verloopt en of er nog bezwaar komt."De raad van Assen beslist 8 maart over de uitbreiding van winkelcentrum Marsdijk en verhuizing van wijkcentrum De Dissel.