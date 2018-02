Stadsboerderij Emmen krijgt nieuwe beheerder en blijft open voor publiek

EMMEN - De stadsboerderij in Emmen gaat over in andere handen. Stichting Akka’s Ganzenparadijs uit Dalen neemt per direct het beheer over van Zorggroep De Hooimijt. Daarmee is het voortbestaan van de boerderij veiliggesteld.

Toen Dierenpark Emmen eind 2015 de deuren voorgoed sloot, stond de karakteristieke kinderboerderij een tijdje leeg. In maart 2017 begon stichting De Hooimijt er een stadsboerderij. De stichting meldt nu dat de exploitatie ervan lastiger is dan gedacht en dat ze ermee stopt. De stichting kwam in financieel zwaar weer. Een tijdlang leek het er zelfs op dat de stadsboerderij voorgoed de deuren moest sluiten Voorzitter Chögyal Trizin van Akka’s Ganzenparadijs heeft zin in de nieuwe uitdaging: "In de stadsboerderij willen we vooral oudere dieren opvangen. Verder wordt de stadsboerderij een gezellige ontmoetingsplek voor dierenliefhebbers."Wethouder Jisse Otter heeft vertrouwen in de nieuwe beheerder. "Bij Emmenaren heeft de boerderij een speciaal plekje in het hart. Deze functie mag in het park niet ontbreken. We werken al op verschillende vlakken samen met Akka’s Ganzenparadijs en hebben er alle vertrouwen in dat de stadsboerderij bij Akka in goede handen is", aldus Otter.De bedoeling is dat het boerderijtje elke dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur open zal zijn voor bezoekers.