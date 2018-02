Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Het wordt de komende tijd een stuk kouder in Drenthe, met nachtelijke temperaturen die rond de -7° C komen. Maar laat dat u niet tegenhouden om lekker op pad te gaan, want er is genoeg leuks in onze provincie te beleven. We zetten een aantal activiteiten voor u op een rijtje.

Gek op muziek? Dan is een bezoek aan Laura Cortese & The Dance Cards uit Amerika zeker de moeite waard! De violist / singer- en songwriter heeft haar roots in de muziekscene in Boston, waar ze afstudeerde aan de wereldberoemde Berklee School Of Music. Cortese en haar band verkennen nieuwe gebieden van ritme en sound in de lyrische rituelen van de folk die gedurfd en elegant zullen zijn.Het concert vindt vanavond plaats in poppodium VanSlag in Borger. Aanvang is 21.00 uur en een kaartje kost € 16,50.Wie vanavond zin heeft in een filmpje, moet zeker even naar de bibliotheek in Smilde. Daar draait namelijk de 'The Intern' met in de hoofdrollen Robert De Niro en Anna Hathaway. De Niro speelt de rol van Ben Whittaker, die de kans krijgt om als senior stagiair aan de slag te gaan bij de online modewinkel van Jules Ostin. Kosten: € 4,00 p.p. De film begint om 20.00 uur.Zaterdag komt de ambacht van olieslager tot leven. Een olieslager is iemand die olie maakt, bijvoorbeeld uit lijnzaad. Er zijn demonstraties en de molenaar vertelt graag meer over dit bijzondere ambacht. Tevens zijn er in de molen diverse producten te koop. Ook start hier een prachtige wandelroute door De Onlanden.De demonstratie aan de Hoofdstraat 58 in Roderwolde begint om 13.30 uur.Swingende muziek zaterdag in het Kleine Kerkje in Gieterveen met GG and the Cruisers, een band waarin ‘oldschool’ blues ‘newschool’ blues ontmoet. Het repertoire van de Cruisers bestaat zowel uit eigen werk, als bewerkingen van traditionele bluessongs van onder andere Sonny Terry & Brownie Mcghee, Big Bill Broonzy, Robert Johnson en Muddy Waters.Aanvang: 20.00 uur en de kosten zijn € 10,00 per persoon.Wat is nu leuker dan wandelen met je trouwe viervoeter? Daarom organiseert Schutrups Schoenen zaterdag een speciale wandeling voor honden en hun baasjes. Wandel samen met hond, vrienden en/of gezin mee tijdens de Dogwalk 2018 in de bossen van Exloo.Er worden op deze dag naast de wandeling diverse andere leuke activiteiten voor honden en baasjes georganiseerd. Zo is er een wellness voor de honden, wordt advies gegeven over hoe je glanzende vachten krijgt en zijn er heerlijke snacks - zowel voor honden als mensen! Er zijn twee wandelroutes: 5 kilometer en 10 kilometer. Ze beginnen om 10 uur.Voor wie altijd Eddy Zoëy live wilde zien, komt er zaterdag een droom uit. In theater De Hofpoort treedt de zanger met z'n band op. De Nederlandstalige popgeschiedenis zal onderwerp van het optreden zijn.De show begint om 20.15 uur en kost € 19,50. Het betreft overigens een try-out.Nog meer wandelingen, maar deze keer op zondag. En eentje die aansluit bij de dalende temperaturen, want het is een winterwandeling die geschikt is voor het hele gezin. De gids van Staatsbosbeheer neemt gezinnen mee op pad en laat allerlei wetenswaardigheden zien van het bos. Er zal aandacht zijn voor de veelzijdigheid van de bomen, de planten, de dieren en de vogels van het bos op dit moment. Ook voert de wandeling langs heidevelden en vennen.De wandeling begint om 12.00 uur en kost € 5,00 voor volwassenen en voor kinderen is het € 2,50. Meer informatie vindt u op de website Dit is allemaal maar een greep van alle activiteiten. Uiteraard is er dit weekend nog veel meer te beleven in Drenthe. We wensen jullie een fijn weekend en veel plezier met je wat gaat doen!