Deel dit artikel:











Hennepkweker met hartproblemen uit Valthermond krijgt waarschuwing Archieffoto van een hennepkwekerij (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Een 65-jarige man uit Valthermond is voor het bezit van een hennepkwekerij veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een half jaar cel.

De straf is voorwaardelijk, omdat de man hartpatiënt is en een te broze gezondheid heeft om naar de gevangenis te sturen. De officier eiste vier maanden cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk.



Tips

In maart 2016 kwamen er anonieme tips binnen over softdrugs in het pand van de 65-jarige Valthermonder. De politie startte een onderzoek. Observanten zagen dat er auto’s bij het pand af en aan reden en er werd met gevulde zakken gesleept. Uit een warmtemeting bleek dat in een van de schuren extra werd gestookt.



Inval

Agenten deden een maand later een inval en ontdekten in de schuur achter de woning van de man een kwekerij met ruim 1.100 planten.



De Valthermonder kweekte niet zelf, zei hij tegen de rechter. Hij verhuurde het pand. Hij toonde een huurcontract, waaronder geen handtekening stond. De rechter noemde dit een verzonnen verhaal.



De rechter achtte niet bewezen dat de man zelf kweekte. Wel heeft hij zijn pand hiervoor beschikbaar gesteld en is hij medeplichtig. De man is eerder voor hennep kweken veroordeeld.