ASSEN - Drie dagen lang staat de Bonte Wever in Assen in het teken van darten en bier drinken tijdens de Dutch Open Darts 2018.

Ik kijk erg uit naar dit evenement Engelsman Kevin Stringer

Vanochtend vroeg stonden de eerste deelnemers al voor de evenementenhal op de stoep. De eerste biertjes waren al genuttigd en de sfeer oogde gezellig.De Dutch Open startte vandaag met een koppeltoernooi. In tweetallen strijd je tegen je tegenstander. Het doel van de deelnemers? "Zo ver mogelijk komen", vertelt deelnemer Willem Oosterloo uit Smilde. "Je weet nooit wat je gooit, het kan eerste divisie zijn, het kan ook eredivisie zijn... Je meet gewoon wat je zelf kunt."Dit jaar is er een speciaal paradarts-toernooi georganiseerd. Hier kunnen paradarters en gehandicapten de strijd tegen elkaar opnemen. In andere landen wordt zo'n toernooi al vaker georganiseerd, maar de Dutch Open kon het niet organiseren vanwege het gebrek aan ruimte. Nu de Bonte Wever uitgebreid is, lukte het de organisatie toch om zo'n paradartstoernooi in touw te zetten.De Engelse Kevin Stringer is één van de dertig deelnemers die aan deze categorie meedoet. Hij is al vaker naar dit toernooi gekomen, maar heeft nog nooit meegedaan. "Dit jaar kan dat eindelijk wel, dus ik kijk erg uit naar het evenement."Het toernooi heeft een grote aantrekkingskracht voor de deelnemers vanwege de gezelligheid. "Er gebeurt veel tijdens het evenement, je komt steeds dezelfde mensen tegen en dat is mooi", vertelt Oosterloo.Toch lijkt het darten bijzaak, want veel mensen komen langs om een biertje te nuttigen. Maar 'darten en bier, dat gaat heel goed samen', vertelt Stringer. Langs de lijn is het bier drinken in ieder geval belangrijk dan het darten, vertelt Rowena de Bie. Zelf doet ze -in tegenstelling tot haar vrienden- niet mee. Zij is in Assen om 'lekker te feesten, bier te drinken en gewoon lekker los te gaan'.Aanstaande zondag zendt RTV Drenthe een livestream van de finale van het Dutch Open Darts 2018. Dit is zowel op televisie te zien als online te volgen.